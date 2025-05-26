“Cypfruvex, üretime darbe vuruyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciye sektöründe “üreticinin kapısı” olarak görülen Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Ltd. çeşitli konularla gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex’in bazı Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ürünlerini, özel bir şirkete verdiği yönünde iddia aldıklarını ve araştırarak bunu teyit ettiklerini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Gulamkadir, “Başbakan ve Tarım Bakanı bunları araştırsın ve yalansa çıkıp kamuoyuna açıklasın” dedi. Narenciyede son yıllarda yaşanan olumsuzluklara da değinen Gulamkadir, “Cypfruvex iyi yönetilmiyor. Paketleme tesisisin sezon içerisinde durması, birçok narenciye üreticisini büyük zarara uğrattı. Buna sebep olanlar yargılanmalıdır” diye konuştu.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Sobutay, Yönetim Kurulu’nun bazı üyelerinin ürünlerini özel bir şirkete verdikleri yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin soruları “şu an için” yanıtsız bıraktı, “daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede,

“Cypfruvex’te yıllardır yönetimsel sıkıntılar var. Bu, bugün olmadı ama bu sorun kronikleşmiş durumdadır. Cypfruvex’te yapısal bir değişikliğe ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Paketleme yok, sıkma için başvuru kabul edildi

Valensiya ürününde hasat dönemi devam ettiği sırada yaklaşık bir ay önce “Pazar bulunamadığı” gerekçesiyle paketleme tesisini durduran Cypfruvex, önceki günlerde yaptığı açıklamayla sıkma için ürün kabul edeceğini duyurdu. Başvurular, dün sona erdi.

Paketleme tesisisin durması, tepkiye yol açmıştı

Geçtiğimiz ay alınan bir kararla sezon devam ederken aniden paketleme tesisini durduran Cypfruvex’in bu kararı, büyük tepkiye neden olmuştu. Yaklaşık 1 ay önce YENİDÜZEN’e konuşan üretici birliklerinin temsilcileri¸ Cypfruvex yönetiminin böyle bir kararla birçok üreticiyi büyük zarara uğratacağını ifade etmişti.

İlgili kesimler ne dedi?

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir:

“Cypfruvex’in Yönetim Kurulu üyeleri, ürünlerini özel bir şirkete verdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyırt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex Ltd’in Yönetim Kurulu’ndan bazı kişilerin kendi ürünlerini fabrikaya değil, özel şirketlere verdiğini söyledi. Kendilerinin bunun teyidini aldığını aktaran Gulamkadir, “Başbakan ve Tarım Bakanı bunları araştırsın ve bunlar yalansa çıkıp kamuoyuna açıklasınlar” şeklinde konuştu. Aralık ayından bahçeden kesilen ürün bedelinin Mayıs ayının ortasına gelmiş olunmasına rağmen üreticilere ödenmediğinin altını çizen Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex’in bu ödemeleri yapması için kaynak aradığını söyledi. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı, Türkiye, Mısır ve Pakistan’da yaşanan buzlanma ve sel olayları neticesinde o ülkelerde ciddi anlamda ürün kaybı yaşandığını, bundan dolayı dünyada fiyatların yükseldiğini aktararak, “ ‘Üreticinin dostu’ dediğimiz Cypfruvex valensiya ürününde sezon açıkken paketlemeye durdurdu ve fiyatların aşağıya çekilmesine neden oldu” dedi. Üreticinin gerek parasını alamaması, gerekse döviz kurundan dolayı maliyetlerin yükselmesinden dolayı yaşadığı mağduriyete bir de paketleme tesisin durdurulmasıyla sıkıntı yaşadığını belirten Gulamkadir, “Cypfruvex üreticinin kapısıydı, bu kapının kapanmasıyla tüccar da fiyatları aşağıya çekti ve üreticinin birinci sınıf ürünü ucuz fiyata elinden çıktı" diye konuştu.

“Kamu maliyesi zarara uğratıldı, sebep olanlar yargılanmalı”

Narenciye üreticisinin büyük zorluklar yaşayarak üretim yapabildiğinden de bahseden Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir, “Cypfruvex iyi yönetilmiyor. Paketleme tesisisin sezon içerisinde durması, birçok narenciye üreticisini büyük zarara uğratmıştır. Buna sebep olanlar yargılanmalıdır. ‘Hükümet’ dediğimiz yapı narenciyeye sırt çevirmiş durumda. Geçen yıl ‘böcek var’ diyerek zaten üreticilere büyük zararlar vermişlerdi. Bundan dolayı zaten bu yıl bir rekolte kaybı vardı. Çünkü üreticimiz artık yarattıkları zorlukları kaldıramadığı için bahçesine bakmıyor. Birçok üreticimiz bahçesini kesiyor ve milli servetimiz yok oluyor. Kendine ‘Hükümet’ denen bu yapı ise bunları sadece izlemekle yetiniyor” ifadelerini kullandı. Çağlar Gulamkadir, üçüncü ülke vatandaşlarına geçen yıl yapılan “insanlık dışı muamele” hakkında da bilgi almak istedi, “Bu insanların durumuna ne oldu” diye soru yönelterek, UBP-DP-YDP Hükümeti yetkililerini açıklama yapmaya davet etti.

Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Sobutay:

“Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız”

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Sobutay ise, bazı yönetim kurulu üyelerinin ürünlerini özel bir şirkete verdikleri yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin soruları “şu an için” yanıtsız bıraktı, “daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu:

“Cypfruvex’te yapısal bir değişikliğe ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye üreticisinin Cypfruvex’ten ödemesini alamadığını söyledi. Cypfruvex’ten henüz bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını ve sessizliğini koruduğunu aktaran Alioğlu, “Geçtiğimiz günlerde Genel Müdür atandı ama atanan kişinin elinde sihirli bir değnek yok. Cypfruvex’te yapısal bir değişikliğe ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Narenciye üreticisinin Ocak ayından bu yana ödemesini almadığını ve bundan dolayı zararda olduğunu belirten Alioğlu, bunun yanı sıra döviz kurundan da o günden bugüne üretcinin büyük zarara uğradığını vurguladı. “Şu an için bir belirsizlik var ve bu belirsizliğin olduğu yerde üretim sekteye uğrar” diye konuşan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı, Cypfruvex’in piyasada aktif rol oynaması gerektiğinden bahsetti. Cypfruvex’in tesislerinin iyi durumda olduğunu ve birçok ülkede Cypfruvex gibi bir tesis bulunmadığını belirten Alioğlu, “Cypfruvex’in tesislerini biz iyi kullanımıyoruz. Bu tesisleri iyi kullanırsak, iyi sonuçlar alırız. Cypfruvex’te yıllardır yönetimsel sıkıntılar var. Bu, bugün olmadı ama bu sorun kronikleşmiş durumdadır. Narenciye üreticisi ürettiği ürünü birinci sınıf üretiyor ki, bu ürün dışarıya pazarlanabilsin. Üretim bacağındaki maliyetlerin yüksek oluşu zaten o yüzden... Üretici tüm zorluklara rağmen iyi ürün üretiyor ama günün sonunda ürününü ya diğer tüccarlar ucuza alıyor, ya da bu ürün sıkmaya gidiyor. Sezon devam ederken valensiya ürünü için paketlemenin durması da zaten buna bir örnek... Pazar bulunamadığı için paketleme tesisisin sezon içerisinde durması, sektöre bir darbedir. Bizim sorunumuz bu önemli tesisimizi kullanamamak. Cypfruvex’te yapısal bir değişime ihtiyaç var. Bu bir gerçektir” ifadelerine yer verdi. Alioğlu, “Bunları söylüyoruz ama günün sonunda böylesi bir tesisisin özelleştirilmesine de karşıyız” değerlendirmesini de yaparak, Cypfruvex’in en kötü döneminde bile üreticinin yanında olduğunun altını çizdi.