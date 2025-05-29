Cypfruvex ödeme takvimini açıkladı

Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2024–25 narenciye sezonunda ürün teslim eden üreticilere yönelik ödeme takvimini açıkladı.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamaya göre, limon, greyfurt, yafa ve Washington cinsi narenciye ürünlerini teslim eden üreticilerin ödemeleri, yarından itibaren Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi aracılığıyla yapılmaya başlanacak.

Mandora cinsi ürün teslim eden üreticilere yönelik ödemeler ise, 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yine aynı banka şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.