Cypfruvex Mandora bakiyelerini ödüyor

Cypfruvex, sıkma tesislerinde değerlendirmek üzere şirkete verilen Mandora (King) ürününün bakiyelerini yarın ödeyeceğini açıkladı.

Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, şirkete 2020 – 2021 narenciye sezonunda Mandora (King) ürününü sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere vermiş olan üreticilerin alacaklarının tamamının yarın ödeneceği kaydedildi.