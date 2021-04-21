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Cypfruvex Mandora bakiyelerini ödüyor

Cypfruvex Mandora bakiyelerini ödüyor

Cypfruvex, sıkma tesislerinde değerlendirmek üzere şirkete verilen Mandora (King) ürününün bakiyelerini yarın ödeyeceğini açıkladı.

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Cypfruvex, sıkma tesislerinde değerlendirmek üzere şirkete verilen Mandora (King) ürününün bakiyelerini yarın ödeyeceğini açıkladı.

Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, şirkete 2020 – 2021 narenciye sezonunda Mandora (King) ürününü sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere vermiş olan üreticilerin alacaklarının tamamının yarın ödeneceği kaydedildi.

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