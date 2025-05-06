Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, “Bu kurum neden dilenci pozisyonuna geldi?”

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun, sektörde denge unsuru olması gerektiğini ifade eden CTP Milletvekili Kürşat, kurumun, batık kurumlar kervanına girmek üzere olduğunu ve bunun olmaması için uyarılar yapacağını söyledi.

Sütün mevsimsel olarak iniş-çıkışları olduğunu kaydeden Kürşat, Avrupa ortalamasına bakıldığında en ucuz sütün Kıbrıs’ın kuzeyinde üretildiğini belirtti. Sütün taban fiyatının 19 buçuk TL olduğunu ifade eden Kürşat, çiğ süte verilen desteğin en son Kasım 2023’te artırıldığını kaydetti. Süt gelirlerindeki iyileştirmenin “sembolik bile denemeyecek” bir rakamda kaldığını dile getiren Kürşat, sektörün sürdürülebilir bir noktada olmadığını söyledi.

Hayvan üreticilerinin kamu görevi yapmadığını ve gelir üretmesi gerektiğini vurgulayan Kürşat, girdi maliyetlerinin arttığına dikkati çekti. Kürşat, sektörün regüle edilmesi ve üreticinin ürettiği sütün bedelini alabilmesi gerektiğini kaydetti.

Üretici buzluklarında ve tankerlerde bekletilen kaç ton süt olduğunu soran Kürşat, süt fazlalığının nereden oluştuğuyla ilgili bilgiler paylaştı. Kürşat, Süt Endüstrisi Kurumu’nda mevzuatın birebir uygulanmasının sağlanması gerektiğini de belirtti.

Kurumun mali ve idari yapısının dağıldığını ifade eden Kürşat, “Korkarım kurumun sonu Binboğa’dan beter olacak” dedi. Kuruma ait olmayan harcamaların kuruma ödetilmeye çalışıldığını dile getiren Kürşat, faturaların incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Kurumda 60-70 Milyon TL’lik açık oluştuğunu belirten Kürşat, kurumun bütçe disiplini diye bir şey kalmadığını söyledi. “Bu kurum neden dilenci pozisyonuna geldi?” diye soran Kürşat, yönetim kuruluna gerekli raporların verilmediğini kaydetti. Kesin hesapların yıllık olarak Meclis’e sunulması gerektiğini ifade eden Kürşat, son üç aylık raporları da talep etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat’a yanıt veren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş konuşmasına “Ben bu kurumlar için mücadele ederken, sen buralarda yoktun” diyerek başladı.

Sorunlar olabileceğini dile getiren Çavuş, Kürşat’ın SÜTEK müdürüyken bu tecrübelerini neden kullanmadığını sordu. Çavuş “Keşke bizim gösterdiğimiz hassasiyeti siz de gösterseydiniz” diye konuştu.

Hiçbir bakanın veya hükümetin hayvan üreticisini bile isteye zarara sokmak istemediğini söyleyen Hüseyin Çavuş, maksimum seviyede üreticinin yanında olmak ve üretimin devamını sağlamak için çalıştıklarının altını çizdi.

Üretimin devamının elzem olduğunu kaydeden Çavuş, girdilerin artmasıyla ilgili makamlarla görüştüklerini belirtti. Üreticiyle birlikte çalışılmaya devam edileceğini söyleyen Çavuş, rakamların hiçbir şey yapılmıyormuş gibi ifade edilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Cypfruvex’te hasadı devam eden ürünün iki bin ton olduğu bilgisini de veren Çavuş, geçen yıl dalında kalan ürünün tamamını ödediklerini kaydetti.

SÜTEK’i devraldığında geçmişten gelen borçları olduğunu ifade eden Çavuş, kurumun şu an hiçbir borcu olmadığını vurguladı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Fide Kürşat yerinden, “Yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi. Çavuş ise, kişisel ithamlara yanıt vereceğini söyledi.

Konuşmasına devam eden Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu’nun borcunun bir kısmının ödendiğini, kalan borç için de çalışmaların yapıldığını belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin yerinden söz alarak sorması üzerine, Çavuş, arpa konusunda daha stoklu olmaları gerektiğini ifade ederek, bu konuda çabaları olduğunu kaydetti.

Çavuş, “Yapılanların, yapılmamış gibi söylenmesi doğru değil” dedi. Cypfruvex’in paketlemeyle ilgili kapıları kapatmadığını belirten Çavuş, “Yaptıklarımızı ifade etseniz, söylediklerinizi ödev olarak alırım” diye konuştu.

Süt konusunda Mart, Nisan, Mayıs aylarında yaşanan bir sıkıntı olduğunu ve bunu iyi yönettiklerini kaydeden Çavuş, “Bir damla süt dökmedik… Üretici dostu kimliğimizle buradayız. Yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı bu yöndedir” dedi.

Çavuş, CTP Milletvekili Fikri Toros’un hellimin AB pazarlarındaki ticareti hakkındaki sorusu üzerine, AB yetkilileriyle yaptıkları son toplantıda işletme bazlı arilik belgesinin verilebileceğinin kendilerine söylendiğini aktardı. Çavuş, “Biz artık ülke olarak arilik belgesini hak ediyoruz. Son testlerden sonra inşallah arilik belgesini alır, bu yolculuğa başlarız” dedi.

Fide Kürşat: “Ben bu sektörün içerisinde hep vardım. Ortaokul, lisede küçükbaş, üniversitede büyükbaş üreticisiydim”

CTP Milletvekili Fide Kürşat ise yeniden söz alarak, “Ben bu sektörün içerisinde hep vardım. Ortaokul, lisede küçükbaş, üniversitede büyükbaş üreticisiydim” dedi. Kürşat, açıklamalarının hiçbirinin şahsi olmadığına işaret ederek, Çavuş’a kürsüden doğru konuşma çağrısı yaptı.

Sektörü çok iyi bildiğini ve içinden geldiğini dile getiren Kürşat, SÜTEK’teki müdürlüğü döneminde Doğrudan Gelir Desteği ödemesi için değil, kurumun mali yapısını düzeltmek için borçlanmaya gittiklerini söyledi.