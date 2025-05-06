Hafta sonu “İrade Bizde” pankartı açarak protesto yapan 10 kişinin apar topar alıkonulmasına değinen CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Evet irade bizimdir ve yapılanlar da Anayasal hakların tartışmasız ihlalidir” dedi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, 19 Temmuz 2011 yılındaki bir protesto eylemini hatırlattı ve sınırını aşarak orantısız güç kullanarak o gün gösteri yapanların gösteri ve ifade haklarını elinden alan polisin mahkemede haksız bulduğunu ve davalı durumuna düştüğünü söyledi. Hafta sonu “İrade Bizde” pankartı açarak protesto yapan 10 kişinin apar topar polis tarafından alındığını dile getiren Solyalı, hangi gerekçeyle içeriye alındıkları sorusuna aldıkları cevabın “bilmiyoruz” olduğunu belirtti. Eylemcilerin misafir Cumhurbaşkanı ve heyetinin adadan ayrılmasının ardından serbest bırakıldığına işaret eden Solyalı, alı konulan kişileri 4 saat tutarak, dava okunmasının da kabul edilmez olduğunun altını çizdi. Ceberut bir anlayışla bu insanların gösteri ve ifade haklarını engellemenin anlaşılamayacağını dile getiren Solyalı, “Evet irade bizimdir ve yapılanlar da Anayasal hakların tartışmasız ihlalidir” dedi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı:“Bugün Kıbrıs Gazetesi çalışanlarının güvenliği halen sağlanmadı”

"Bugün Kıbrıs Gazetesi"nin ortaya koyduğu haber dizisi editörlerine talep edilen güvenlik tedbirlerinin halen polis tarafından alınmadığını söyleyen Solyalı, polisin sağlamayı taahhüt ettiği güvenliği bile geri çektiğini belirtti. Solyalı, bu kadar ciddi sonuçları olabilecek bir meselenin ciddiye alınıp, harekete geçilmemesini belirtti.

Polisin, haberlerde yer alan kara para ve organize suç unsurlarının üzerine düşüp düşmeyeceğini soran Solyalı, Başbakanlığın bu süreçlerin takipçisi olması ve gerekli talimatı vermesi gerektiğini vurguladı.