Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplanarak, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 143/2024 Numaralı Elektronik Sayaç Alımı İhalesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi, rapor ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Sami Özuslu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Sayıştay Başkanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşler verdi.