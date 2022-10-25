Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme göreviyle saat 11.35’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme göreviyle saat 11.35’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Genel kurulda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarının ardından güncel konuşmalara yer verilecek. Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
Foto: Arşiv
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