Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı seçimi tamamlandı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda idari amir ve divan katiplerinin de belirlenmesinin ardından Başkanlık Divanı seçimi tamamlandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı yarın görüşmeye başlıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda başkan ve başkan yardımcısının ardından idari amirlik ve katip seçimi yapıldı. İdari Amirliği’ne UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, divan katipliklerine UBP’den Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, CTP’den ise Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın seçildi. Oylamada Yasemi Öztürk için 37 kabul, 8 ret oyu verildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Hasan Küçük 33 kabul, 11 ret, 2 geçersiz; Fırtına Karanfil 36 kabul, 7 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz; Devrim Barçın 27 kabul, 14 ret, 1 çekimser, 4 geçersiz; Şifa Çolakoğlu 37 kabul, 6 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz oy aldı.

Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul'nda daha sonra Danışma Kurulu’nun gelecek birleşim hakkındaki kararı da okundu. Buna göre, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine olanak sağlanması için yarınki birleşimin ertelenmesi, 25-26 Kasım tarihli toplantıların ise birleştirilerek yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gelecek birleşim 25 Kasım Pazartesi günü yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleri birlikte yapılacak.

Genel kurul daha sonra bugünkü çalışmasını tamamladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı yarın görüşmeye başlıyor.