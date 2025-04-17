“Cumhurbaşkanlığı’nın gençler arasında ayrımcı bir tutum sergilemesini esefle kınıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Cumhrubaşkanlığı tarafından belirlenen İki Toplumlu Gençlik Komitesi’ üyelerinin belirlenmesinde gençler arasında yapılan ayrımcı tutumu kınadığını açıkladı.

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu yaklaşımı doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi net bir şekilde ifade etmek isteriz” denildi, farklı siyasal görüşlere sahip gençlerin, Kıbrıs sorununda fikir üretme ve kendilerini geliştirme fırsatının engellenmesi, toplumun demokratik yapısına zarar verdiği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

İki Toplumlu Gençlik Komitesi’nin kurulması, kuşkusuz umut verici bir gelişmedir. Ancak, komiteye atanan genç arkadaşlarımızın hangi nitelik, kıstas ve süreçlerle belirlendiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu bilgiye sahip olmak, yalnızca ilgili tarafların değil, toplumun genelinin de hakkıdır.

Komitenin kuruluş sürecinde CTP Gençlik Örgütü olarak çeşitli basın açıklamalarıyla bu yapının oluşumuna katkı koyma isteğimizi açıkça vurguladık. Bu çerçevede, komitenin toplumsal meşruiyet kazanabilmesi adına, her kesimden genç bireyleri kapsaması gerektiğini ısrarla dile getirdik.

Yalnızca kamuoyu önünde değil, doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçerek komitede yer almaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak aldığımız yanıt, siyasi parti temsilcilerinin bu komitede yer almalarının uygun bulunmadığı yönünde olmuştur. Bu yaklaşımı doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi net bir şekilde ifade etmek isteriz. Farklı siyasal görüşlere sahip gençlerin, Kıbrıs sorunu gibi hayati bir konuda fikir üretme ve kendilerini geliştirme fırsatının engellenmesi, toplumumuzun demokratik yapısına da zarar vermektedir.

Ne yazık ki, ülke genelinde sıklıkla karşılaştığımız dışlayıcı görevlendirme anlayışının bir örneğini bu süreçte bir kez daha yaşamış bulunuyoruz. Bu durum bizlerde derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaratmıştır.

Cumhurbaşkanlığı, bu komiteyi oluştururken hangi nitelik, koşul ve seçim sürecini temel aldığını kamuoyuna açıklamakla sorumludur. CTP Gençlik Örgütü olarak, kurulan yapının toplumun tüm kesimlerini temsil etmediği ve farklı görüşleri yeterince yansıtmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı’nın gençler arasında ayrımcı bir tutum sergilemesini esefle kınıyoruz.