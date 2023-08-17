Cumhurbaşkanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na

UBP – YDP – DP Hükümeti’ndeki kabine değişikliğinin ardından bürokrat değişimleri baş gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Serkan İlseven görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

İlseven’den önce müsteşarlık görevini Mustafa Mesut Ener yürütüyordu.

Öte yandan Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu görevden alındı, yerine Sümer Kızıldere atandı.

Bir diğer değişiklik ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiinde yaşandı. Osman Asilkan bu görevden alındı, yerine Oğuz Köse atandı.