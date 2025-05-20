Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs Cumhuriyetinin yürüttüğü sürece değinerek “Müteahhidi, yatırımcısı, eş değer sahibi korku içinde” dedi. Kıbrıs Türk liderliğinin sürdürdüğü politikaları yanlış diye belirtti. Solyalı, “Cumhurbaşkanlığında oturan beyefendi bu yapılanın ‘kucak politikası’ olduğunu ifade ediyor” dedi.

Solyalı, yabancıların taşınmaz mal edinmesiyle ilgili yasa gücünde kararnamenin neye hizmet ettiğini sordu. Kıbrıs Cumhuriyetine, 'saldırın da korkmayın, tutuklayın hepimizi" mesajı verildiğini belirterek, bunu "akılsızca bir adım" olarak niteleyen Solyalı, Taşınmaz Mal Komisyonu’na sarılmaktan başka şans olmadığını söyledi. Taşınmaz mal edinme yasasının geçen yıl çok uzun tartışmalarla Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Solyalı, “Bir gecede çok ciddi hayati değişiklileri hangi cesaretle yaptınız” sorusunu sordu. Meclis’in ortaya koyduğu tavrın ezilip, geçildiğini ifade eden Ürün Solyalı, “Neyin peşinde olduğunuzu bize anlatın” dedi. “Bizi batırdınız, çıkardınız” diye konuşan Solyalı, toplumdaki bireylerin sıkışmışlık korkusunun aşılması için girişim yapılmasını istedi.