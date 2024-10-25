Cumhurbaşkanlığı makamına 'Yasa dışı' vekalet
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar yarın İstanbul ve Ankara'ya gitmek için adadan ayrılıyor. Hukuk yok sayılarak "Meclis Başkanı" olarak ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in Cumhurbaşkanlığı makamına "vekalet" edeceği açıklandı.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar yarın İstanbul ve Ankara'ya gitmek için adadan ayrılıyor.
Tatar'ın yokluğunda Meclis hukukçularının "geçersizdir" dediği 3 oyu geçerli sayarak hukuk dışı bir şekilde "Meclis Başkanı" olarak ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in Cumhurbaşkanlığı'na "vekalet" edeceği açıklandı.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Ziya Öztürkler