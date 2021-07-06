Cumhurbaşkanlığı eski iletişim koordinatörü Türkiye’ye alınmadı

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, “güvenlik gerekçesi” ile Türkiye’ye alınmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın döneminde basın bürosunu yöneten Ali Bizden, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda kendisine 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konduğunun söylendiğini ifade etti.

Bizden, bu gelişmeyi sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

“PC1922 İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20'de KKTC'ye geri gönderileceğim söylendi.”

KKTC İstanbul Konsolosluğu, polis ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.