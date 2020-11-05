Cumhurbaşkanı Tatar, KHM üyeliğine Hüseyin Kavaz’ı atadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) boş bulunan üyeliğine, 5 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hüseyin Kavaz’ı atadı.

Hüseyin Kavaz: 1957 Arpalık doğumlu. Lise tahsilinin ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yüksek eğitimini tamamladı. 1982-2009 yılları arasında öğretmenlik yaptı.

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2017 yılında emekli olan Hüseyin Kavaz, evli ve iki evlat sahibidir.