Cumartesi etkinliklerinde LAÜ öğrencileri farklı aktivitelere katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

Neşeli Cumartesi etkinlikleri Cumartesi Sineması ile başladı. İletişim Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde, eğlenceli oyunlar, ödüller, spagetti köprü yarışması, satranç turnuvası, bilgisayar oyunları, esport turnuvaları yer aldı. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı Cumartesi etkinliğinde LAÜ öğrencileri farklı aktivitelere katıldı.

Etkinlik programında, kart tasarım atölyesi, origami atölyesi, kitap ayracı atölyesi, kermes ve LAÜ müzik grupları performansları yer aldı. Program DJ performansı ile son buldu.