Cuellar'ı barış aktivistleri pankartlarla karşılayacak

Barış Derneği, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu konusunda kişisel temsilci olarak atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ledra Palace geçiş noktasında, barış sloganları ve pankartlarla karşılayacak.

Dernekten yapılan açıklamada, artık gelenekselleşen karşılama eyleminin yarın saat 11.00'de gerçekleşeceği belirtildi.

Barış Derneği, atanan her yeni temsilcinin Kıbrıslı liderlerle ilk görüşmesini gerçekleştireceği gün, söz konusu eylemi düzenliyor, federal bir Kıbrıs için çözüm çağrısı yapıyor.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, yarın saat 11.00'de Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ile görüşecek.