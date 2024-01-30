Cuellar: “Az laf, çok iş”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü, ardından Holguin ile Hristodulidis arasında yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşme gerçekleşti

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cuellar, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecine ivme kazandırmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Cuellar, yıllardır çatışmaların yaşandığı bir ülkeden geldiğini ve barış anlaşmasını sağlayan ekibin bir parçası olduğunu ifade ederek heyecanını dile getirdi.

Cuellar, Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak için işbirliği yapacağına ve elinden geleni yapacağını ifade etti.

Onlarca yıldır gösterilen çabalardan son derece memnun olduğunu ve sürece yeni bir ivme kazandırmaya çalışacağını da belirten Cuellar, "Ne kadar az söylerse o kadar çok çalışabileceğini" söyledi.

Cuellar, gün içerisinde Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşecek.

Kıbrıs'ta kaldığı süre boyunca iki tarafın müzakerecileri, sivil toplum temsilcileri, diplomatik topluluk üyeleri ve Kayıp Şahıslar Komitesi ile de bir dizi temasta bulunacak.

Cuellar’ın, kapalı Maraş’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.