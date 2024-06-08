CTP’li kadınlar, eski Ercan’daki “inşaat fuarında” şok eylem düzenledi: “Kıbrıs satılık değildir!”

Ertuğrul SENOVA

T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın akrabasına ait olduğu öğrenilen Türkiye menşeili Demirci Yapım Organizasyon isimli şirketin, eski Ercan Havalimanı terminalinde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emlak piyasasına yönelik organize ettiği “inşaat turizmi fuarı” CTP Kadın Örgütü tarafından protesto edildi.

Terminalde şok bir eylem düzenleyen CTP’li kadınlar, “Kıbrıs satılık değildir” sloganları eşliğinde binaya girdi, basın bildirisi okudu.

Fuarın sorumlusu olduğu anlaşılan bir şahsın “burada eylem yapamazsınız” sözleri üzerine tansiyonun yükseldiği eylemde, söz konusu şahsın “siz misafirimizsiniz” demesi üzerine gerginlik çıktı, CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Asıl siz bizim misafirimizsiniz, memleket bizim!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen eylem öncesi kalabalık, Ercan Havalimanı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda toplandı, daha sonra araçlarla eski Ercan’ın terminal binasına doğru yola koyuldu.

Eyleme; CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Ongun Talat, Erkut Şahali, Sami Özuslu ve Ceyhun Birinci’nin yanı sıra çok sayıda partili katılım gösterdi.

Eylemde, basın açıklamasını Girne Kadın Örgütü Yönetimi’nden Deniz Kim okudu.

“Piranalar Hükümeti ve yandaşlarına ‘dur’ demek için buradayız”

Kim, eylemin gerçekleşme sebebinin, “ülkemizi satılacak bir ganimet olarak gören ve yurt hakkımızı gasp ederek, topraklarımızı yabancılara peşkeş çekmeye kalkan Piranalar Hükümeti'ne ve onların yandaşı şirketlerine ‘dur’ demek” olarak açıkladı.

Açıklama şöyle devam etti:

“UBP-DP-YDP Piranalar Hükümeti, yabancıların aldığı taşınmaz mal sayısını kısıtlama bahanesiyle yaptığı yasa değişikliği ile ülkemizin topraklarının daha da talan edilmesine yol açmış ve yabancıların aldığı mal sayısını yükseltmiştir. Daha yasa geçmeden, Türkiye menşeli inşaat şirketleri, Türkiye'de yaptıkları reklamlarla ülkemizin arazilerini açık artırma ile satmaya başlamıştır. Henüz inşaatı başlamamış projelerden tarımsal arazi olarak korunması gereken tarlalarımıza kadar bütün kuzey Kıbrıs bu şirketler tarafından satılığa çıkarılmıştır. Türkiye gibi zengin bir coğrafyayı şantiye haline getiren zihniyet, şimdi de gözünü Kıbrıs'ın kuzeyine dikmiştir. Gençlerimiz, geçtik bir ev sahibi olmayı, artık bir araba bile satın alamayacak duruma getirilmişken ve ülkeyi terk ederlerken, Piranalar hükümeti yandaş şirketlerle işbirliği yaparak ülkemizin topraklarını pazara çıkarmıştır.”

“Bugün bu fuarda gördüğünüz şey münferit bir olay değildir”

“Bugün bu fuarda gördüğünüz şey münferit bir olay değildir” denilen açıklamada, “Yıllardır Kıbrıs Türk Halkının özvarlığı olan tüm stratejik alanları teker teker yabancılara devreden köhne zihniyetin sonucudur. Su, elektrik, ulaşım, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda kurumlarımızı yok eden, uyguladığı nüfus politikası ile halkımızı kendi ülkesinde azınlığa düşüren bu zihniyet, şimdi de topraklarımızın el değiştirmesini sağlayarak bizi kendi ülkemizden kovmak istemektedir” vurgusu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Aldıkları talimatlar ile her gün yeni bir garabete yol açan Piranalar Hükümeti'nin, T&T Şirketi ve benzerlerinin sömürüsüne çanak tutarken, çanağın neresinde durdukları ciddi bir soru işaretidir!“

Kıbrıs’ın kuzeyinden toprak satın almak yabancılara da seslenildi

Açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinden toprak satın almayı planlayan yatırımcılara da seslenildi:

"Size hayal satmaya kalkan inşaat şirketlerine kanmayın! Mülkiyet meselesi Kıbrıs sorununun önemli başlıklarından biridir! Size satılacak mülklerin birçoğunun tapusunun Kıbrıslı Rumlara ait olma ihtimali çok yüksektir. Bugün tapusu Kıbrıslı Rumlara ait birçok mülk için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılmış davalar vardır. Paranızı almak için size hayal satmaya kalkanlar, yarın başka hukuki problemler yaşamanıza neden olacaktır!"