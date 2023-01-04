CTP’den “LTB Asbaşkan seçimleri tartışması” açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) LTB Meclis Üyeleri, dün gerçekleştirilen asbaşkan ve komite üyeliği seçimleri konusunda başlayan tartışma üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, CTP’nin LTB Meclis üyesi Tolga Ahmet Raşit’in asbaşkanlığa aday olacağını beyan etmesinin ardından, bütçe görüşmelerinde koşulsuz destek ve bu bağlamda protokol yapılması yönünde bir taleple karşılaştığı ifade edildi.

“Halkımızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki; bütçe bir kurumun halka vereceği hizmet açısından dayanılan en önemli zemindir” denilen açıklamada, “Nitekim seçim sürecinde LTB bütçesiyle ilgili yapmış olduğumuz eleştiriler bakidir. Doğru yönetilemeyen bir bütçe, halka kaliteli hizmetin önündeki en büyük engeldir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Henüz görüşülmeye bile başlanmamış bir bütçe üzerine pazarlık yapılması kabul edilemez” denilerek, bu teklife CTP’li belediye meclis üyelerinin onay vermediği ve Tolga Ahmet Raşit’in asbaşkanlığa aday olduğu belirtildi.

Açıklamada, “LTB Meclisi’nde yapılan seçim sonuçları, ‘bütçeye koşulsuz destek veren ve protokol yapılan’ bir oluşum var mıdır sorusunu gündeme getirmiştir” denilerek, CTP’nin muhalefet görevi üstlendiği yerlerde denetimle birlikte yapıcı muhalefetin süreceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CTP, 25 Aralık 2022 yerel seçimleri sonucunda, LTB Meclisi’nde 8 üye ile temsil edilmektedir. Dördüncü kez meclis üyeliğine seçilen Sn. Tolga Ahmet Raşit, asbaşkanlığa aday olacağını beyan etmesinin ardından, bütçe görüşmelerinde koşulsuz destek ve bu bağlamda protokol yapılması yönünde bir taleple karşılaşmıştır. Bu görüşmede komitelerle ilgili hiçbir konu görüşülmemiştir. Halkımızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki; bütçe bir kurumun halka vereceği hizmet açısından dayanılan en önemli zemindir. Nitekim seçim sürecinde LTB bütçesiyle ilgili yapmış olduğumuz eleştiriler bakidir. Doğru yönetilemeyen bir bütçe, halka kaliteli hizmetin önündeki en büyük engeldir. Henüz görüşülmeye bile başlanmamış bir bütçe üzerine pazarlık yapılması kabul edilemez. Yapılan bu teklif tarafımızdan kabul görmemiş ve en çok üyeye sahip muhalefet grubunun tecrübeli üyesi olarak Sn. Tolga Ahmet Raşit asbaşkanlığa aday olmuştur. LTB Meclisi’nde yapılan seçim sonuçları, “bütçeye koşulsuz destek veren ve protokol yapılan” bir oluşum var mıdır sorusunu gündeme getirmiştir. Başta Lefkoşa’da yaşayan insanlarımızın ve tüm halkımızın bilmesini isteriz ki; CTP seçimler sonucunda iktidara geldiği tüm belediyelerde, yurttaşların almakta olduğu hizmetlerin geliştirilmesi için var gücüyle çalışırken, muhalefet görevi üstlendiği yerlerde ise denetimle birlikte yapıcı muhalefetini de sürdürecektir. Lefkoşa için yapılacak her türlü doğru hizmeti destekleyeceğimizden, Lefkoşa’nın korunması gereken durumlarda ise denetim ve muhalefet görevimizi eksiksiz olarak yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”