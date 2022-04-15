CTP’den El-Sen eylemine tam destek
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), El-Sen’in (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası) Elektrik Kurumu’nun satılacağına yönelik başlattığı eyleme tam destek verdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), El-Sen’in (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası) Elektrik Kurumu’nun satılacağına yönelik başlattığı eyleme tam destek verdi. Bugün saat 13.00’te Teknecik Elektrik Santrali’nde düzenlenen eyleme CTP adına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılarak destek belirtti. Sendikal Platform temsilcilerinin de yer aldığı eylemde Elektrik Kurumu’nun satılmasına asla göz yumulmayacağı vurgulandı.
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