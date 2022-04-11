CTP’den belediye reformuna ilişkin çalıştay

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ‘belediye reformuna’ ilişkin bugün çalıştay düzenleyecek.

Naci Talat Vakfı’nda saat 14.00’te başlayacak çalıştay, saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Çalıştaya, CTP Milletvekillerin yanı sıra parti MYK üyeleri, ekonomi ve planlama uzmanları, Şehir Plancıları Odası’ndan 2 temsilci, sendika temsilcileri, belediyeleri temsilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli katılacak.

Çalıştayda 8 konuşmacı olacak.

Çalışma sonrasında, uzmanların katılımı ile ortaya konulacak politika rapora dönüştürülecek.

Söz konusu rapor, MYK tarafından değerlendirip, yarınki toplantıda sunulacak.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Hükümet işe tam tersten başlıyor” dedi, önce belediye sayısını azaltıp, kalan belediye sayısı üzerinden yerel yönetimleri güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi, “Bu yanlıştır” şeklinde konuştu.

Sorakın, “Öncelikle yerel yönetimi güçlendirecek çalışmalar yapılmalı ve ardından halka en etkin ve verimli hizmeti götürebilecek belediye sayısı konuşulmalı” dedi.