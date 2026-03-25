Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın konuğu oldu.

Programda, bölgesel gelişmelerden ülke ekonomisine, hükümetin yanlış politikalarından erken seçim tartışmalarına kadar birçok başlıkta konuşan Kişi, bu hükümetin kaldığı her gün topluma zarar verdiğini ve erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

CTP’nin bu yıkımı durduracağını ifade eden Kişi, “Amacımız bu yıkımı durdurarak yeni bir gelecek inşa etmektir. CTP, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak bir programla iktidara hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

“Ortadoğu’daki savaş çok yakınımızda, güvenlik ve ekonomi doğrudan etkileniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Kişi, özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaşın Kıbrıs üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kişi, savaşın yalnızca insani açıdan değil, ekonomik ve güvenlik boyutuyla da doğrudan hissedildiğini vurgulayarak, “Ortadoğu’daki savaş çok yakınımızda, güvenlik ve ekonomi doğrudan etkileniyor. Bu coğrafyanın içerisindeyiz ve yaşananları çok yakından hissediyoruz” dedi.

“Bu hükümet krizlere karşı halkı koruyacak hiçbir önlem ortaya koyamadı”

Mevcut hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kişi, ülkenin zaten kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ve enerji başta olmak üzere dış gelişmelerden doğrudan etkilendiğini ifade etti. Hükümetin bu süreçte herhangi bir koruyucu politika geliştiremediğini belirten CTP Genel Sekreteri Kişi, “Bu kriz dönemlerinde yöneticilik ortaya çıkar ama ortada halkı koruyacak bir önlem paketi yok. Bu hükümet krizlere karşı halkı koruyacak hiçbir önlem ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı. Ekonomik sıkıntıların daha da derinleşeceğine işaret eden Kişi, mevcut yönetim anlayışının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

“Toplumda büyük bir güvensizlik ve memnuniyetsizlik var”

Kişi, toplumun hükümete yönelik ciddi bir güvensizlik içinde olduğuna dikkat çekti. Ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsizlik, yolsuzluk ve kurumsal itibar kaybının da toplumda derin bir rahatsızlık yarattığını dile getiren Kişi, “Tarihin görmediği kadar kötü bir yönetimle karşı karşıyayız ve memnuniyet neredeyse yok seviyesindedir. Toplumda büyük bir güvensizlik ve memnuniyetsizlik var” dedi. Halkta yorgunluk ve umutsuzluk olsa da değişim isteğinin güçlü olduğunu ifade eden Kişi, bunun sandığa yansıyacağını ifade etti.

“Bu hükümetin kaldığı her gün topluma zarar vermektedir”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Mehmet Kale Kişi, hükümetin çeşitli gündemlerle seçim sürecini ertelemeye çalıştığını söyledi. Anayasa Referandum’u ve benzeri tartışmaların samimi olmadığını belirten Kişi, “Bütün amaçları iktidarda kalma sürelerini uzatmak. Oysa bu hükümetin kaldığı her gün topluma zarar vermektedir” ifadelerini kullandı. “Erken seçim artık bir tercih değil, zorunluluktur” diyen ve erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kişi, toplumun doğru zamanda bu tabloya güçlü bir yanıt vereceğini dile getirdi.

“CTP, politikalarla ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır”

Kişi, son olarak CTP’nin yürüttüğü çalışmalara da değinerek yapılan çalışmaların yalnızca seçim odaklı olmadığını, ülkenin geleceğini planlayan kapsamlı bir hükümet programı niteliği taşıdığını ifade etti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye kadar birçok alanda uzmanlar, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleriyle birlikte politika üretildiğini belirten Kişi, “Amacımız bu yıkımı durdurarak yeni bir gelecek inşa etmektir. CTP, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak bir programla iktidara hazırlanıyor” dedi. Kişi, CTP’nin halkı koruyan, mali dengeleri gözeten ve sürdürülebilir politikalarla ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu vurguladı.