Erhürman, Holguín ile görüştü

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığına gelişinde Holguín’i, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ karşıladı.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan ikili görüşme, 12.35’te sona erdi.

BM yetkilisi, geçtiğimiz Cuma’dan bu yana dikkat çeken görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kimilerine göre “veda” kimilerine göre ise bir “mekik diplomasisi” yürüten yetkili; Cuma günü Hristodulidis, Pazartesi ise Erhürman ile baş başa görüşmüştü.

Salı günü ise beklenmedik bir şekilde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen Holguin, hemen ardından Hristodulidis ile yeniden bir araya gelmişti.

Holguin’in Başçeri ile görüşmesi güneyde hem tepkilere hem de olumlu tepkilere yol açtı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, TC Elçisi ile gerçekleştirilen görüşmeden “rahatsız olduklarını” dile getirdi.

Sözcü, görüşmenin “TC Dışişleri Bakan Yardımcısının iletmek istediği bir mesaj üzerine gerçekleştiğini” öne sürdü.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ise Holguin - Başçeri görüşmesinin “Ankara’nın iletmek istediği bir mesajla ilgili olduğunu” iddia etti.