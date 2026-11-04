Sanayi Odası, Ekonomik Dönüşüm Programı’nın sunumunu yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı’nın sunumunu yaptı.

Lefkoşa Eziç’te basın toplantısı düzenleyen KTSO, Ekonomik Dönüşüm Programı’nı gazetecilerle paylaştı.

Toplantıda kısa bir açılış konuşması yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, programın altı aylık bir çalışma neticesinde hazırlandığını söyledi. Programın siyasi partilere sunulmak üzere hazırlandığını belirten Kamacıoğlu, hiçbir siyasi partiye yakın olmadıklarını vurgulayarak, seçimden sonra göreve gelecek her parti ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ardından Kamacıoğlu, Ekonomik Dönüşüm Programı’nın sunumunu yapması için sözü KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul’a bıraktı.

Sunum: "Ülkede üretimden uzaklaşıldı"

KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul sunumda hazırlanan programda sanayicinin sahada yaşadığı somut konuları aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Sanayide yüzde 60 oranında yerli istihdam olduğunu aktaran Özoğul, sanayinin yerli istihdama katkısına dikkati çekti.

Ülkede üretimden uzaklaşıldığını söyleyen Özoğul, “Biz süratle tüketen bir toplum olmaya gidiyoruz.” dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 4,95’e düştüğünü, bu oranın Güney Kıbrıs’ta ve diğer ada ülkelerinde yüzde 40 civarlarında olduğunu aktaran Özoğul, ülkenin üretimden kopuşunun alarm verdiğini kaydetti. Özoğul, sadece tüketen, dönemsel hizmet sektörlerine bağlı bir yapıyla ekonomik bağımsızlığın imkansız olduğunu vurguladı.

Enerji teşviklerinin de az olduğunu kaydeden Özoğul, sanayiciye enerji teşvikleri verilmesi gerektiğini belirtti.

Özoğul, ilgili bakanlıklar ve diğer ekonomik örgütlerin katılımıyla “Sanayi Koordinasyon Kurulu ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Hazırlık Komitesi oluşturulması” taleplerini de paylaştı.

Ardından KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da söz alarak yapılan sunumu özetledi.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ile sona erdi.