CTP’den Holguin’e sonuç odaklı müzakerelere acilen başlanması mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün Parti Genel Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i kabul etti. Görüşmede, Holguin’e Danışmanı Patti Londoño, Kıdemli Siyasi İşler Sorumlusu Sherry Holbrook ve Siyasi İşler Görevlisi Obiageli Nwuba, İncirli’ye ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Armağan Candan eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Holguin’in yürütmekte olduğu temas ve girişimler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, gelinen aşamada CTP’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri kapsamlı biçimde ele alındı.

CTP görüşmede, ilgili BM kararları, parametreleri ve yakınlaşmalara bağlı sonuç odaklı bir müzakere sürecine dair aciliyete dikkat çekerek bunun için de iki toplum arasındaki güvenin artırılması ve müzakerelerin sonuç odaklı olabilmesi için siyasi ortamın elverişli hale getirilmesinin önemini aktardı.

Adada kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin ancak diyalog, müzakere ve karşılıklı güvenin tesisiyle mümkün olabileceği inancını yineleyen CTP, BM Genel Sekreteri’nin ve Kişisel Temsilcisi Holguin’in çabalarına yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.