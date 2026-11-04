Robotik ve Teknoloji Festivali, 8 Kasım’da Mağusa Arena’da

Mağusa Belediyesi, çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve üretim odaklı deneyimlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Sakarya ile Avdeso Academy iş birliğinde düzenlenecek Robotik ve Teknoloji Festivali, 8 Kasım 2026 Pazar günü Mağusa Arena’da gerçekleştirilecek.

Saat 11.00–15.00 arasında düzenlenecek ve katılımın tamamen ücretsiz olacağı festival, çocuklara ve gençlere teknolojiyi yalnızca izleme ve kullanma değil, doğrudan deneyimleme, keşfetme ve üretme fırsatı sunacak.

Teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller

Çocukların ve gençlerin bilimsel düşünme, yaratıcılık, problem çözme ve tasarım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen festival, teknolojiyi eğlenceli ve uygulamalı öğrenme yöntemleriyle erişilebilir kılacak.

Robotik sistemlerden kodlamaya, sanal gerçeklikten üç boyutlu üretime kadar farklı alanlarda oluşturulacak deneyim noktaları, katılımcıların yeni nesil teknolojilerle birebir tanışmasına olanak sağlayacak.

Geleneksel öğrenme yöntemlerinin ötesine geçen festivalde çocuklar, teknolojik uygulamaların yalnızca kullanıcısı olmakla kalmayacak, sistemlerin nasıl çalıştığını keşfederek tasarım ve üretim süreçlerinin de bir parçası olacak.

Altı farklı deneyim alanında keşif ve üretim

Festival kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden altı ayrı teknoloji ve uygulama alanı kurulacak.

10–18 yaş grubuna yönelik Drone Uçuş Alanında katılımcılar drone teknolojisini tanıyarak uçuş deneyimi yaşayabilecek. Aynı yaş grubuna yönelik Sanal Gerçeklik (VR) Alanında dijital dünyaların sunduğu farklı ortamları keşfederken Arduino ve Kodlama Alanında elektronik sistemler, temel programlama ve robotik uygulamalarla tanışacak.

5 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik LEGO Basic Education Alanı, oyun ve tasarımı bir araya getirerek yaratıcılığı, problem çözme becerilerini ve üretken düşünmeyi destekleyecek.

8 yaş ve üzerindeki katılımcılara hitap eden LEGO Intermediate Education Alanında ise mekanik tasarım, mühendislik yaklaşımı ve uygulamalı model geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

4 yaş ve üzerindeki çocukların katılabileceği 3D Yazıcı ve Figür Boyama Alanında da üç boyutlu üretim teknolojileri tanıtılacak, figür boyama etkinlikleriyle çocukların hayal güçlerini somut tasarımlara dönüştürmeleri teşvik edilecek.

Bilim ve teknoloji tüm aileyle deneyimlenecek

Öncelikli olarak çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan festival, her yaştan ziyaretçinin katılımına açık olacak. Aileler, çocuklarının teknolojiyle kurdukları bağı yakından gözlemleme ve farklı uygulama alanlarını birlikte keşfetme fırsatı bulacak.

Eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, aynı zamanda çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, bilimsel meraklarını geliştirmelerine ve geleceğin mesleklerine ilişkin farkındalık kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

MAGEM Sakarya ile geleceğin becerilerine yatırım

Gazimağusa Belediyesi, MAGEM Sakarya aracılığıyla çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik alanlarda da kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar oluşturmayı sürdürüyor.

Bu anlayışın bir parçası olarak hayata geçirilen Robotik ve Teknoloji Festivali, teknolojiye erişimi desteklemenin yanında çocukların sorgulayan, araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Festivalle birlikte Mağusa’da bilim ve teknoloji odaklı eğitim çalışmalarına yönelik ilginin artırılması, yenilikçi öğrenme yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin geleceğin teknolojileriyle daha erken yaşlarda buluşturulması amaçlanıyor.

8 Kasım’da Mağusa Arena’ya davet

Mağusa Belediyesi, 8 Kasım Pazar günü saat 11.00–15.00 arasında Mağusa Arena’da gerçekleştirilecek ücretsiz Robotik ve Teknoloji Festivali’ne tüm çocukları, gençleri ve aileleri davet ediyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0548 816 60 46 ve +90 392 365 27 60 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.