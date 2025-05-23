CTP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılacak.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılacak.
CTP heyeti, toplantı kapsamında güncel küresel zorluklar çerçevesinde sosyal adalet ve demokrasi konularını; ayrıca bölgesel gelişmeler odağında Kıbrıs'ta barışın tesisi sürecine ilişkin konuları gündeme taşıyacak.
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