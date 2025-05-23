Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. CTP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılıyor
CTP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılıyor

CTP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılacak.

A+A-

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılacak.

CTP heyeti, toplantı kapsamında güncel küresel zorluklar çerçevesinde sosyal adalet ve demokrasi konularını; ayrıca bölgesel gelişmeler odağında Kıbrıs'ta barışın tesisi sürecine ilişkin konuları gündeme taşıyacak.

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler :