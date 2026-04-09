CTP milletvekilleri sabah kadar direndi, hükümet korkarak oturuma ara verdi

Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu toplantısı, Meclis önünde gerçekleşecek büyük eyleme saatler kala, sabaha karşı 04.00'te Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in "yorulduk" gerekçesiyle bir kez daha araya girdi.

Saat 15.30'da başlayan ve CTP Milletvekillerinin kürsü direnişine sahne olan oturumun önümüzdeki Pazartesi açılması bekleniyor.

Gelişmeyi duyuran CTP Milletvekilleri, mücadelenin sürdüğünü, tasarının bugün de geçirilmediğini bir fotoğraf ile duyurdu.