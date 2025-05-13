CTP Milletvekili Ürün Solyalı: “Adaletsizlik, kamu hizmetlerinin de geriye gitmesine sebep oluyor”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İyi yönetim ve yöneticilere olan ihtiyacı vurguladı. Hükümetin, kurumları iyi yönetmesi gerekirken, iyi yöneticiler atayamadığının altını çizdi. Solyalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde her alanda adaletsizlik olduğunu ve bu dönemin “yakıp geçtiğini” ifade ederek, hükümetin, kendine yakın insanları her açıdan faydalandırdığını ancak diğer insanlara adaletsiz bir sistem kurduğunu belirtti. Solyalı, “Adaletsizlik, kamu hizmetlerinin de geriye gitmesine sebep oluyor” diyerek, Koop Merkez Bankasındaki münhale işaret etti ve yaşananları anlatarak, yapılması gerekenleri dile getirdi. Solyalı, bankacılık alanında faaliyet gösteren bir kurumda güvenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bir adayın referans olarak sendika başkanını göstermesinden dolayı kendisine bunun olumsuz yansıdığını savundu. Solyalı, Bunun bile insanlara, gençlere “neden buradayım” diye sordurduğunu söyledi. Solyalı, kurumlara karşı oluşan güvensizliğin kırılması ve gençlerin ülkesine sahip çıkması için adaletli adımlar atılmasını istedi.