CTP Milletvekili Solyalı: "Binboğa'da 50 milyon TL'ye yakın zarar var"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP milletvekili Ürün Solyalı:

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşmesinde konuşan CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, bakanlık bütçesini değerlendirdi, Çevre Dairesi çalışmalarına değindi. Solyalı, bakanın çevre çalışmalarına hiç değinmediğini, Meclis kürsüsünden bu konuda bir çalışma duymadığını ifade etti.

Solyalı, çevreye gereken önemin verilmesi, imarda yapılaşmada çevreye duyarlı davranılması, deprem riskine karşı gerekli önlemlerin yapılması gerektiğini, bunların da geciktirilmeden yapılmasını istedi.

Su konusuna da değinen Solyalı, Türkiye’den su getirilmesiyle su ihtiyacının bitmediğini, yerel kaynakların korunması gerektiğini vurguladı. Solyalı, gelecekten çalışanan su kaynakları ile yaşam sürdüklerini belirterek, yerel kaynakların kıymetine işaret etti, kullanılabilir, içilebilir su kaynaklarının korunması ve üzerine ciddiyetle eğilmek gerektiğine vurgu yaptı.

Kontrolsüz su kullanımının önüne geçilmesi ve sayaçsız kuyu kalmaması gerektiğini ifade eden Solyalı, tarım alanında da bunun öneminin büyük olduğunu söyledi.

Gençlik Dairesinin, gençlerin boş saatlerini doldurma amacının hemen değiştirilmesi gerektiğini, gençlere her alanda sahip çıkılması ve kapatisesinin artırılması gerektiğini ifade eden Solyalı, gençlik için acil eylem planı ortaya konması gerektiğini, barınma, istihdam, fırsat eşitliği, teknolojiye ulaşım alanında ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği projelerinin gençlere yönelik kullanılmasının önemine işaret eden Solyalı, ülkede gençler için hep küçük dünyaları konuştuklarını ancak büyük dünyaları konuşmaları gerektiğini söyledi, göç etmek niyetinde olan gençler için ülkelerinde fırsat yaratılması gerektiğini söyledi.

Solyalı, Binboğa yem fabrikasında işlerin doğru gitmediğini ifade ederek, burada 50 milyon TL’ye yakın zarar olduğunu belirterek, denetime muhtaç olduğunu kaydetti. Burada yöneticilerin satın alma ve ihale tüzüğüne uygun davranılmadığını anlatan, karşılıksız çek yazıldığını ve 2023 yılı raporunu okuyan Solyalı, mali sürdürülebilirliliğin de yok edildiğini belirtti.

Bağış yapıldığını ancak bağış talebi olmadığını, adına bağış yapılan kişinin değil başkasının bu bağışı aldığını ifade eden Solyalı, ihalelerde de şeffaflıktan uzak hareket edildiğini söyledi.

Solyalı, buradaki iddiaların, yolsuzlukların rahatsız edici olduğunu, örneğin yönetim kurulu yemekleri, yurt dışı harcamaları, ziyaretlerinin denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, buradaki sorumluluğun hükümette olduğunu kaydetti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşmasını geri çekmesi üzerine Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Ayşegül Baybars söz aldı.

Baybars, Başbakan Yardımcılığının, turizmi de barındıran bir bakanlık olduğunu ve 2025 yılı bütçesiyle bir reform veya yatırım beklemediklerine işaret etti. Baybars, bütçe açığının büyüdüğünü ve bunun devam ettiğini ifade ederek, bütçenin önemli bir ayağının turzim olduğunu ancak gelir artırıcı bir adım da atılmadığını söyledi.

Ekonomik kalkınmanın yeni gelir artrıcı önlemlerle sağlanabileceğini ifade eden Baybars, imar planlarının önemine değindi, bakanlık bünyesinde yer alan şehir planlama ve buna bağlı imar dairelerinin tümünün yer aldığını kaydetti.

Ülkedeki yapılaşma, çevre bütün izin makamlarının Başbakan Yardımcılığında olduğunu belirten Baybars, Lefke İmar Planı ile ilgili gelişmelerin ne olduğunu sordu, yerel yönetimden de ses beklediğini söyledi.

Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile ilgili gelişmeler ve verimli toprakların korunması gibi konularla ilgili sorular soran Baybars, artık eyleme geçilmesi ve şehir planlama, kültür, toprağının korunması adına emirnamenin yayınlanması gerektiğini kaydetti.

Baybars, Meseryaya yönelik yatırım girişimleriyle ülkesel imar planının da önem taşıdığını, depreme yönelik önlemlerin alınması, izinler verilirken planlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Yeraltı kaynaklarının korunması için su depolamaya önem verilmesi ile ilgili bütçede bir kaynak göremediğini ifade eden Baybars, yerel su kaynaklarının korunmasının ve su ile ilgili dairelerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Baybars, turizm ve tarihi yerler ile müzelere gereken önemin verilmesini, korunmasını, gelecek nesillere korunarak aktarılmasını isteyerek, bütçede eski eserlerin korunması ile ilgili kaynak olup olmadığını sordu.

Kültüre gençliğe gereken önemin verilmediğini ifade eden Baybars, ülkenin geleceği gençliğe gereken desteğin verilmesini istedi. Çevreye de gereken önemin verilmesi gerektiğini belirten Bayrbars, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kanalizasyon altyapısı için gerekli olan yatırımların yapılmasını da istedi.

Baybars, sıfır bütçe ile ülkenin toprağı, yerel kaynakları, kültürü eski eserlerinin bir yasa ile korunabileceğini vurguladı.

Turizm fuarlarına katılım ve dijital pazarlamanın iyi kullanıldığını ancak burada kullanılan görsellerin ülkede de gerçek olması için çevreye önem verilmesi gerektiğini ifade eden Baybars, ülkede kayıtlı kişilerin ne amaçla ülkeye geldiğinin raporlanması, veri tabanının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Örneğin verilere göre ülkeye bu yıl 50 bin civarında ABD vatandaşı geldiğini, ancak 2 bin 600 civarının ülkede konakladığını ifade eden Baybars, bu yüzden verilerin mutlaka güncellenmesi, turizm açısından gelme sebepleri için detaya inilmesi gerektiğini kaydetti.