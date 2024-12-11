CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli: "Çevre Dairesi, Turizm Bakanlığı'ndan alınmalı"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de, denizler konusuna değinerek, turizm tanıtımlarında büyük bir yer tutan denizlerin güvenliğinin sağlanamadığını, boğulmalar veya boğulma riskleri yaşandığını belirtti.

İncirli, denizlerin, yasa çerçevesinde korunması gerektiğini, ülkeye turist davet ederken, can kurtarma ve diğer tedbirlerin alınmadığını kaydetti, bu yıl 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mavi bayrak sertifikasyonunun önemine işaret eden İncirli, Türkiye’nin bu uygulamada dünyada 3., Rum kesiminin 13. olduğunu belirterek, ülkede de buna önem verilmesi gerektiğini, çünkü insanların öldüğünü kaydetti.

Dağların korunması gerektiğini ifade eden İncirli, Çevre Dairesi'nin de bu bakanlıktan alınması gerektiğini, çünkü gerçekten başarısız olduğunu söyledi.