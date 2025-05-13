CTP Milletvekili Sami Özuslu: “Ülkenin adı ‘tetikçi cumhuriyeti’ olarak değişmeli”

CTP Milletvekili Özuslu, Kıbrıs’ın kuzeyine gelen tetikçi sayısındaki artışa dikkat çekti, ülkenin adının “Tetikçi cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini istedi. Sağlık Bakanı Dinçyürek ise tetikçilerle ilgili ‘algı’ dedi, Özuslu’yu “özür dilemeye” çağırdı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Memlekette asayiş” üzerine konuşma yaptı. Özuslu, ilk olarak UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın oylamasında, olumlu oy veren tüm vekillere seslenerek “toplum nezdinde hepiniz Emrah Yeşilırmak'sınız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık görev süresini Perşembe günü yapacağı basın toplantısı ile anlatacağına işaret eden Özuslu, halka; “Reklamları izleyeceksiniz” diye seslendi.

Özuslu, hükümetin, ilk önce nüfusu, vatandaşlıkları, silah izinlerini, gençlerin göç sayısını, ülkeye dönemeyen insan sayısını açıklamasını isteyerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne giremeyen vatandaşları için ne yapıldığını sordu.

Kamuya nasıl, kaç tane istihdam yapıldığını, vatandaş güvenliği, ülke güvenliği için ne yapıldığını soran Özuslu, gazetecilerin tehdit edilmesine rağmen bu sessizliğin sebebini sordu.

Kıbrıs’ın kuzeyine gelen “tetikçi” sayısına da işaret ve ülkenin adının “Tetikçi cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini isteyen Özuslu, ülkede can ve mal güvenliği kalmadığını belirtti ve ülkenin “Teksas”a döndüğünü, kurşunlamaların yapıldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Sağlık Bakanı, tetikçilerle ilgili ‘algı’ dedi, özür dilemeye çağırdı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Özuslu tarafından “algı” yapıldığını ifade ederek, Meclis kürsüsünden devlete hakaret edildiğini, devlet adına hakaret edildiğini söyledi, esefle kınadı ve Özuslu'nun özür dilemesini istedi.

Özuslu da, Dinçyürek’e “hakaret” iddiasını iade ettiğini, söyledikleri içinde yanlış veya algı yaratan bir ifade olmadığını söyledi. Özuslu, Dinçyürek'ten sorduğu sorulara yanıt istedi.