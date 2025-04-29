Özuslu, “Türkiye ile Kıbrıslı Rumların yakınlaşmasında, Kıbrıslı Türkler bu siyasetin neresindedir?”

Özuslu, itibarın hiçbir şekilde şatafatla ve bol para harcayarak kazanılmayacağını dile getirdi. “Güven Yaratıcı Önlemler ilerliyor ama Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumu arasında değil.” dedi. Özuslu, Yeni kapılar açılmasıyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını ifade etti Özuslu, ayrıca solar enerji, çevre ve iklim değişikliği ortak politikaları, mayın ve mezarlıkların temizlenmesi konusunda bir gelişmenin sağlanmadığını kaydetti. Gençlik Teknik Komitesi konusuna da değinen Özuslu, Güven Yaratıcı Önlemler’in Türkiye ile Kıbrıslı Rumlar arasında ilerlediğini söyledi. Türk limanlarının 'Rum bandıralı' gemilere açılabileceği konusuna değinen Özuslu, Kıbrıs’ın her zaman Türkiye'nin ayağına bağ olmaya devam edeceğini ileri sürdü.“TC Dışişleri Bakanlığı, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'mız veya Cumhurbaşkanlığı'mız tarafından herhangi bir bilgilendirme ve herhangi bir yalanlama yapılmadı.” diyen Özuslu, memleketiyle ilgili konunun bir yerlerde konuşulduğunu ama kendilerinin oyunun dışında olduğunu dile getirdi. Ersin Tatar’a yönelik Özuslu, Türk devletlerin Rum Kesimi'nde büyükelçilik açmaları konusuna da değindi.“Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Güven Yaratıcı Önlemler ilerlerken ne oldu Akıncılar (Luricina) Kapısı? Hani Kiracıköy’ü açacaktık. Temsilciler vasıtasıyla nerede bu müzakerenin geldiği nokta? Hiçbir adım atmayacaklar çünkü niyet yok. Metehan'daki kuyruklar nerelere ulaştı. Hani tedbir alınacaktı ve iki tarafta geçişler kolaylaşacaktı. İnsanların neler çektiğini bilir misiniz?” diye konuştu.“Türkiye ile Kıbrıslı Rumların yakınlaşmasında, Kıbrıslı Türkler bu siyasetin neresindedir?” diye sordu.