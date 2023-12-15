CTP Milletvekili Özdenefe, vicdani ret hakkını Meclis gündemine taşıdı

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe GKK bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul toplantısında, vicdani ret hakkını gündeme taşıdı.

Vicdani reddin halen mevzuatta olmadığını dile getiren Özdenefe, vicdani reddin tarih boyunca olduğunu ve bunun, uluslararası uygulamada din ve insan özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Askerlik hizmetlerine alternatif sunulduğu uygulamaları okuyan Özdenefe, Anayasanın yorumlanmasında uluslarasın anlaşmaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde vicdani reddin tanımını okuyan Özdenefe, Kıbrıs’ın kuzeyinde 4 vicdani ret kararı alan kişinin mahkemede yargılandığını belirtti.

Ülkede bu konuda çeşitli kararlar verildiğini dile getiren Özdenefe, Anayasa Mahkemesi'nin mevzuatını okudu ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Vicdani ret konusunun masaya yatırılıp gereğinin yapılması gerektiğini belirten Özdenefe, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret ile ilgili bir düzenleme olmadığını, adresin Cumhuriyet Meclisi olduğunu kaydetti.

Mevzuatta yapılan düzenlemelerde bedelli askerlik yapılması konusunun geliştirildiğini dile getiren Özdenefe, ülkedeki gençlerin büyük bir kısmının bedelli askerlik hakkından yararlanmak için ülkeye dönmediğini ve ülke dışında kaldığının da görüldüğünü belirtti.

Savaşı reddeden bireylerin bazı istisnalar yokmuş gibi yargılanmasının ne vicdana ne de hukuka sığdığını vurgulayan Özdenefe, önceki hükümetin bu konuda yasa çalışması yaptığını, o dönemde tüm partilerin mevzuatın düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını hatırlattı ve bu yasanın tekrar ele alınması gerektiğini kaydetti.

Askeri Suç ve Cezalar Yasası'nın güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Özdenefe, bugünün koşullarında da düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda da geri kalındığını söyledi ve kişinin hak ve özgürlükleri açısından ciddi tehlike altında olduğunu kaydetti.