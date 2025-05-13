CTP Milletvekili Filiz Besim: “Sistem çöktü, enkazın altında hemşireler kaldı”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın dün düzenlediği etkinliğine değinen Besim, “Hemşireler, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin orada olmasını istemedi. Sadece bu bile büyük bir mesajdır” vurgusunu yaptı

Hemşirelerin kırgın ve yorgun olduğunu, büyük sorunlarla boğuştuğunu, muhatap bulamadığının altını çizen Besim, son yıllarda hemşirelerin grevlerinin yasaklandığını söyledi. Filiz Besim, “Ülke şartları yettiğince hemşirelerin sorunlarını çözmelisiniz. Yasaklama yöntemi tamam değil. Onları üzüyor, kırıyor, çalışma barışını bozuyorsunuz” dedi. Hemşirelerin en kırgın olduğu konunun “mama skandalı” olduğunu da söyleyen Filiz Besim, “Bu skandaldan sonra sağlık sistemi ekstra bir yara aldı.” diyerek “Sistem çöktü, enkazın altında hemşireler kaldı” Diye konuştu.

Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nin de kanatlarının kırıldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın bu olayın hemen sonrasında kendi içinde bağımsız bir denetleme ve sorgulama kurulu kurması gerektiğini de belirten Besim, bu iç soruşturmadan yargının da yararlanabileceğini ifade etti. Hemşirelerin kreş, lojman, toplu taşıma ile ilgili beklentilerine de dikkat çeken Filiz Besim, hemşirelik okuyanlara artık burs verilmediğini söyledi. Nakil Tüzüğü konusunda da konuşan Besim, “Bir hemşirenin nereye gideceği bakanın iki dudağı arasındadır” dedi.