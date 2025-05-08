CTP Milletvekili Filiz Besim: “Sağlık personeli söylüyor; sağlık sistemi ‘darmadağın’”

Lema GÖZAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Kanal SİM’de yayınlanan Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Arası’ programına konuk oldu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

Son dönemde yapılan detaylı anketlere işaret eden CTP’li vekil Fizim Besim, sağlıktaki problemleri toplumun ilk üçte yer verdiğine dikkat çekerek, “Toplum bize diyor ki en çok olan sorunlarımın ilk üçünde sağlık yer alıyor. İnsanlar bize sağlığın nerede olduğuna dair çok net veri veriyor. Bu yapılan anketleri tüm siyasi partileri görür ve inceler. Eminim ki UBP ve hükümet ortakları da bunu görüyor ve inceliyordur. Sağlık Bakanı bugün kürsüye çıkıp ‘Siz konuşursunuz, biz yaparız, görürsünüz’ diyorsa, toplum sağlıkla ilgili her gün ilaç bulma konusunda, hekime ulaşma konusunda, acile ulaşma konusunda ciddi sıkıntı belirtiyorsa ‘ben mağdurum, sorunum var’ diyorsa bir sorun vardır” ifadelerini kullandı.

Besim, yılların getirdiği sağlıkta sorunlar ve sıkıntılar olduğunu belirterek, “Ama özellikle son 5 yılda, pandemi sonrasında ülkedeki kontrolsüz nüfus artışı ve alt yapılarımızın yenilememesi, Girne ve Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilememesi, Lefkoşa’ya yeni hastane yapılamaması, Sağlık Merkezlerimizin istenilen seviyeye ulaştırılamaması, artan nüfusa paralel bir şekilde hekim, hemşire ve sağlık personeli sayısının artırılamaması, ilaçla ilgili dünyanın, Türkiye’nin ve bize gelen sıkıntıların yaşanması, ilacın ve sağlığın doğru yönetilememesiyle, sağlıkta ciddi bir yönetsel sıkıntı vardır” dedi.

Sağlık personellerinin mevcut sağlık sistemini ‘darmadağın’ olarak tanımladığına işaret eden Besim, “Sağlıkta çalışan personeller çok ciddi mücadele veriyor. Oralarda çalışan insanlar biliyor, bu alanda çalışan insanların lüksü yoktur. Karşınızda hasta vardır ve ille ki siz çalışıp o hizmeti vereceksiniz. Bu hizmetler özveriyle verilse de yönetimde bir başı boşluk var ise, motivasyon bozucu uygulamalar var ise hizmetlerde yetersiz kalır” ifadelerini kullandı. Besim, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’nda Akdoğan’da görevli 25 yıllık bir hekimin başka bir bölgeye gönderilmesinin, ‘atanma değil sürülme’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bir hekim 25 senedir orada çalışıyorsa, neden onu başka bir yere gönderiyorsun? Eğer başka bir yerde hekim eksikliği var ise oraya bir hekim alacaksın. Bu böyledir, böyle yönetilmesi gereken bir konudur” dedi.

“Çok ilkel yöntemlerle tahmini bir rakamla nüfusu söylemeye çalışıyoruz”

Nüfusla ilgili net bir rakam olmadığına dikkat çeken Besim, “çok ilkel yöntemlerle tahmini bir rakam söylemeye çalışıyoruz” vurgusunda bulundu. Besim, Girne’de nüfus rakamının 33 bin olarak yazıldığına ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un göreve geldikten sonra günlük rakamın 133 binlere kadar ulaştığına dair paylaşımlara işaret ederek, “Girne’de ufak tefek iyileştirmeler yapılsa da bunlar nüfus için yeterli değildir” dedi. Besim, nüfus belirsizliğinin Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamındaki hizmet yeterliliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Sağlık Bakanı’nın tavrı çok geri kalmış bir politik zihniyettir”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmalarda, CTP’nin dönemine ilişkin söylemlerini anımsatan Besim, “Aslında çok eksik bilgilerle bu konuşmaları gerçekleştiriyor. Tam bir algı yaratmaya, bir senaryo oluşturmaya çalışıyor. Biz bir şey sorduğumuz zaman bize vermesi gereken, toplumun beklediği cevapları vermiyor. Yapması gereken muhalefetin eleştirilerine net bir cevap vermesi gerekiyor. Normalde beklenen cevap budur ancak böyle değildir şu anki sağlık Bakanı’nın psikolojisi. Belli ki birileri dedi ki kendisine senin algı yaratman lazım, toplumdaki yıpranan sağlık algısını değiştirmen lazım. Sağlık Bakanı bilmiyor ki yıpranan sağlık algısı, ancak hastalar düzgün, güzel sağlık hizmeti alabiliyorsa, ilacına erişebiliyorsa, doktor bulabiliyorsa, randevu bulabiliyorsa bu değişecek. Sağlık Bakanı kürsüye çıkıp, siz ne yaptınız 6 sene önce ne yaptınız söylemleriyle geri kalmış politik bir zihniyetle yaklaşıyor. 6 sene önceyle kıyaslayamazsınız, 6 sene öncesiyle nüfus arasında çok ciddi bir artış vardır.” ifadelerini kullandı.

Ortak geleceği planlama anlamında ‘geri kalmış politik zihniyetin’ çok ciddi bir sıkıntı doğurduğunu vurgulayan Besim, “Bir tarafta hiçbir maddi sıkıntısı olmayan insanlar olabiliyorken, öğlen yemeği için çantasında bir elma bile bulunmayan insanlar var” dedi. Sağlıkta hizmet erişimi, ‘parası olan’ için var olduğunu belirten Besim, “Bunu yapamayacak olan kişi, buradaki zor şartlara tabii kalmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin fikrimizi almasa bile yaptığımız eleştirileri daha ciddi bir şekilde ele alıp topluma iyileştirme yapmaları gerekiyor”

CTP olarak sağlığa ilişkin politikalarını Kanal SİM ekranlarında bir kez daha dile getiren Besim, partisel olarak algılarının ‘sağlığın siyaset üstü’ olarak kurulduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “Hipokrat yemini ortadadır, savaşlarda bile hekimler bu yeminle hareket eder. Bunu kendi içimizde siyasileştirmenin hiçbir anlamı yoktur. İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ben başkan vekiliyim. Orada sağlıkta gelen bütün yasalara öncelik tanıyoruz. Hiçbir şekilde personel artırımlarına hayır demiyoruz, sağlıkta yapılacak bütün iyileştirmelere el birliğiyle fazla fazla katkı vermeye çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili asla ve asla siyasi bir şey düşünülemez. Bu anlamda biz Meclis’te sağlık konularına farklı bir gözle bakıyoruz çünkü biz 3 tane hekimiz CTP’den orada. Biz hekimlik yaptık, ciddi örgütlerde görev aldık. Sağlığın iyileştirilmesi için kendimizi adadık. Sadece kliniklerimizde oturup hasta bakmadık. Sağlığın iyi bir yerlere gelmesi için sağlıktaki sivil toplum, meslek örgütleri ve paydaşlarla sürekli istişare içinde çalışıyoruz. Çünkü biz oralardan çıkıp gelmiş insanlarız. Hükümetin fikrimizi almasa bile yaptığımız eleştirileri daha ciddi bir şekilde ele alıp topluma iyileştirme yapmaları gerekiyor”

“Zihniyet, eğer ki birilerine bir çıkar sağlanacaksa, bu ülke uluslararası hukukun dışına itilecekse irade konuluyor ivedilikle yasalar geçiyor”