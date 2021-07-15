CTP, Erdoğan'ın konuşacağı meclis toplantısına katılmayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı.

CTP Parti Meclisi önemli bir karar için dün saat 20.00’de Hidden Garden'da toplandı ve 6 saat süren toplantı sonrasında kararını verdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bugün gün içinde yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi.

CTP'li vekiller Erdoğan’ın konuşacağı meclis toplantısında olmayacak. Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de iddia edilmişti.

Söz konusu toplantıya “katılmama” kararı alan CTP “gerekçeli kararını” bugün açıklayacak. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.