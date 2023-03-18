CTP Maraş Bölgesi’ndeki örgütlenme çalışmalarına hız verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, örgütlenme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin, Maraş Bölgesi’nde yer alan Anadolu Mahallesi, Zafer Mahallesi, Canbulat Mahallesi, Harika Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi ve Piyale Paşa Mahallesi örgüt temsilcileri, parti örgütlenmesini daha da genişletmek için çalışmalara hız verdi.

Yerel seçimlerin ardından genişletilmiş şekilde ilk toplantısını geçtiğimiz akşam gerçekleştiren CTP Maraş Örgütlenmesi, ilk genel seçimlerde CTP’nin Maraş’ta açık ara birinci parti, ülke genelinde de tek başına iktidara olacağına inanç belirtti.