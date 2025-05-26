CTP lideri Erhürman’ın telefonunu çalmakla suçlanıyorlar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ait cep telefonunu çalmakla suçlanan zanlılar F.Ö. ile D.Ö. polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi akşamı saat 20.40’da Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu zanlıların çaldığının tespit edildiğini kaydetti.

İki zanlının tutuklandığını belirten polis, cep telefonunun henüz bulunamadığını, arandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, üç gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme söz alan zanlılar cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.