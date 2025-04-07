CTP kurultayına Kadın Örgütü damga vurdu
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na, kadın örgütünün etkileyici katılımı damga vurdu.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na, kadın örgütünün etkileyici katılımı damga vurdu.
“Özgürlüğünü seven defansa gelsin” ve “Özgürlük irademizde” gibi yazılı pankartlarla salona giren kadınlar, attıkları sloganlarla kurultay salonunu adeta inletti. Mor yelekleriyle dikkat çeken kadınlar kurultayda renkli görüntüler yarattı, yeni dönemin siyasetine dair mesaj verdi, kadının siyasete etkisini gösterdi.
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Etiketler : ctp, ctp kadın örgütü