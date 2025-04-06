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CTP Kurultayı sona erdi

CTP Kurultayı sona erdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı sona erdi. Toplam bin 401 üyenin oy kullandığı kurultayda Parti Meclisi de belli oldu.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı sona erdi.

Toplam bin 401 üyenin oy kullandığı kurultayda Parti Meclisi de belli oldu.

 

Parti Meclisi’ni kazanan kişiler alfabetik sıraya göre şu şekilde:

 

1             AHMET LATİF

2             ALEV ŞENSOY

3             ALİ KARAVAZİRLER

4             ALPAY ÇELEBİ

5             ARMAĞAN CANDAN

6             ASIM AKANSOY

7             ASLI MURAT

8             ASYA KÜÇÜKSU

9             AYŞE YÜKSELİR

10          BENGİZ EROĞLU

11          BİLEN SAYILI BOZKIRLI

12          BİRİKİM ÖZGÜR

13          BURHAN ERASLAN

14          CEMİL SARIÇİZMELİ

15          CEYHUN BİRİNCİ

16          ÇAĞLAR GÜLAMKADİR

17          DERVİŞ AYGIN

18          DEVRİM BARÇIN

19          DOĞUKAN AKDENİZ

20          DÜNAY LAÇİN SOYAL

21          EDA AŞAN

22          EMEL ULAŞ

23          ERDOĞAN GARİP

24          ERDOĞAN SORAKIN

25          ERKUT ŞAHALİ

26          EYLEM AFŞAROĞLU

27          FAZİLET ÖZDENEFE

28          FERİHA TEL

29          FİDE KÜRŞAT

30          FİKRET CİVİSİLLİ

31          FİKRİ TOROS

32          FİLİZ BESİM

33          GÖKHAN PAŞA

34          GÜLDEN KARAKAYA

35          HAFFE IŞISAL

36          HALİL USKURİ

37          HAMİT CANER

38          HARİKA T. KIRAL

39          HASAN ÖZTAŞ

40          HASAN ÖZÜORÇUN

41          HASRET DESTEBANOĞLU

42          HÜDA AVŞAROĞLU

43          HÜLYA AKBİL

44          HÜLYA DEVAŞAN

45          İPEK AKIN

46          KORAL AŞAM

47          LADEN SERİNSU

48          MAHMUT KANBER

49          MEHMET CEYLANLI

50          MEHMET ÇAĞLAR

51          MEHMET KALE KİŞİ

52          MUHİTTİN T. ÖZSAĞLAM

53          MURAT ŞENKUL

54          MUSTAFA GÜRKAN

55          MUSTAFA İLGEN

56          MUSTAFA SİPAHİ

57          MUTLU AZGIN

58          MÜNEVVER EBEDİ ÇAKMAK

59          ONGUN TALAT

60          OSMAN BİCAN

61          ÖYKÜ AKCAN

62          REYHAN SOYSEVEN

63          SALAHİ ŞAHİNER

64          SAMİ ÖZUSLU

65          SERKAN SOYALAN

66          SILA USAR İNCİRLİ

67          SONAY DEMİRPENÇE

68          SUZAN KISAOĞLU

69          ŞİFA ÇOLAKOĞLU

70          TEBERRÜKEN ULUÇAY

71          TOLGA AHMET RAŞİT

72          TÜLAY SÖNMEZ

73          ULAŞ ERZEN

74          ÜRÜN SOLYALI

75          YÜKSEL ÇELEBİ

 

 

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