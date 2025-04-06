CTP kurultayı başladı

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 29'uncu Olağan Kurultayı başladı.

İlk olarak kürsüye Genel Sekreter Asım Akansoy çıktı. Akansoy, Demokrasi Şehitleri için salondaki herkesi saygı duruşuna davet etti. Akansoy daha sonra, kurultay sürecini yönetecek Divan Başkanlığı üyelerinin adlarını okudu, onaya sundu. Buna göre Divan şu isimlerden oluştu: Divan Başkanı: Ferdi Sabit Soyer Asli Üyeler: Dilan Aşan Selda Şafak Cemal Türkler Meftune Hocalı Yedek Üye İsmail Karadayı