CTP Kadın Örgütü'nden 'Çocuk Festivali'

CTP Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar için etkinlik düzenliyor. CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, etkinliğimizde çocukların, birbirinden renkli stantlarda hem eğleneceği, hem de bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacağını belirtti.

1 Haziran Pazar günü Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda yapılacak etkinlik, 17.00 – 21.00 saatleri arasında olacak.

CTP Kadın Örgütü, “Tüm çocuklarımızı bu renkli ve anlamlı etkinliğe davet ediyoruz!” ifadelerine yer verdi.