CTP Kadın Örgütü Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısına katılıyor
CTP Kadın Örgütü, bu yıl 21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısına katılıyor.
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CTP Kadın Örgütü, bu yıl 21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi toplantısına katılıyor.
CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan'ın katılacağı Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi Toplantısı, "Değişen Dünyada Kadın Hakları, Sosyal Adalet ve Barış" teması etrafında gerçekleşiyor.
Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Konseyi, Sosyalist Enternasyonal'a üye olan yüzden fazla ülkenin sosyalist, sosyal demokrat ve işçi partilerinin kadın örgütlerinden oluşuyor.
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