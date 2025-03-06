CTP Kadın Örgütü, narenciye fabrikalarında çalışan kadın emekçileri ziyaret etti

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt bölgesindeki narenciye fabrikalarında çalışan kadın emekçileri ziyaret etti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekilleri Fide Kürşat ve Filiz Besim yanında Meclis eski Başkanlarından Fatma Ekenoğlu, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Kadriye Pire, Nilden Bektaş Erhürman ve birçok kadın örgütü üyesinin katıldığı ziyarette, kadın emeğinin yanı sıra son yıllarda derinleşen kadın yoksulluğu öne çıkan konular oldu. İşçilere hitaben yaptığı konuşmada CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, ülkesini bırakarak adamıza çalışmaya gelen kadın işçilere verdikleri emek için teşekkür ederken, CTP Kadın Örgütü'nün yıllardır verdiği emek, eşitlik ve demokrasi mücadelesinden bahsetti. Ağırlıkla Mardin, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari bölgelerinden gelen kadın işçiler, CTP Kadın Örgütü'ne hazırladıkları hediyeler için teşekkür etti. Heyet, bölgedeki fabrikaların yöneticileriyle de görüşerek narenciyenin son durumu ile ilgili bilgi aldı.