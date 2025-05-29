CTP Kadın Örgütü Mağusa'da kadınlarla buluşmaya devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, kadınların yaşadığı sorunları dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Mağusa’nın iki farklı bölgesinde düzenlediği kadın buluşmalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Toplantılarda, kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı zorluklar ve ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz konuşuldu. Kadınlar, hem yaşadıkları bireysel deneyimleri paylaştı hem de çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Özellikle ekonomik krizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı; krizin en ağır yükünü taşıyanların yine kadınlar olduğu ifade edildi.

Kadın sorunları gündemin merkezinde

Buluşmalarda, ekonomik darboğazın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği, istihdamda yaşanan adaletsizlikler ve sosyal haklara erişim gibi konular da gündeme geldi. Katılımcılar, kadınların toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için somut adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Etkinliklerde söz alan CTP Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca ve Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, kadınların özgürleşmesi ve toplumsal eşitlik mücadelesinin partilerinin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Konuşmacılar, kadınların güçlenmesi için verilen mücadelede CTP Kadın Örgütü’nün her zaman ön saflarda yer alacağını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, bu tür buluşmalarla hem kadınlar arası dayanışmanın arttığı hem de yerel düzeyde çözümler üretme konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Örgüt, benzer etkinliklerle kadınların sesi olmaya devam edecek.