CTP Kadın Örgütü heyeti, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti
CTP Kadın Örgütü'nün İzmir'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaptığı ziyaretlerin bu seferki adresi İzmir Kadın Dayanışma Derneği oldu.
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CTP Kadın Örgütü'nün İzmir'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaptığı ziyaretlerin bu seferki adresi İzmir Kadın Dayanışma Derneği oldu.
20 yıldır kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sosyal destek, eğitim programları ve danışmanlık hizmeti sağlayan İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi alan CTP Kadın Örgütü, sivil toplum, yerel yönetimler ve merkezi otorite arasında kurulan kurumsal işbirlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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