Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü "Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek" Konferansı düzenliyor.

CTP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu konferans 8 Kadım Cuma günü Dome Hotel'de gerçekleşek.

Yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası feminist hareketinin en önemli gündemlerinden birini oluşturan "Bakım Krizi" meselesi, pandemi sonrasında daha da görünür olmuştur. Devletlerin bakım hizmetlerine ayırdığı bütçelerde sürekli kesintiye gitmesi, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması ve kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucunda derinleşen "Bakım Krizi", sosyal politikaların en önemli gündemini oluşturmaya başlamıştır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri yerine, sürekli ve vahşi büyümeyi önceleyen küresel kapitalizmin yarattığı sonuçlar, ekolojik tahribattan hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakımı gibi hizmetlerin "bireysel" bir sorun olarak ele alınmasına kadar bir dizi sosyal sorun üretmiştir.

Kamu kaynaklarının bakım hizmetlerinden çekilmesiyle ortaya çıkan sosyal sorunlar bugün ülkemizin de en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki, CTP Kadın Örgütü olarak "Bakım Krizini" siyasi, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları ile tartışmaya açan bir konferans düzenleme kararı aldık. 8 Kasım 2024, Cuma günü Dome Otel'de gerçekleşecek olan ve Prof. Dr. Yakın Ertürk'ün konuşmacı olacağı "BAKIMI ETİK VE HAK OLARAK YENİDEN DÜŞÜNMEK" konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir."