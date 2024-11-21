CTP Kadın Örgütü Arasta’da
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Lefkoşa Arasta’da “Etkinlik solda, direniş yolda” başlıklı bir bildiri dağıttı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Lefkoşa Arasta’da “Etkinlik solda, direniş yolda” başlıklı bir bildiri dağıttı. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri ve kadın örgütü temsilcileri katılım gösterdi.
Arasta esnafı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören etkinlikte, CTP yetkilileri halkla birebir temas kurarak görüş alışverişinde bulundu.
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