CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı yarın
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında düzenleyecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında düzenleyecek
Kurultayda, örgütün faaliyet ve mali raporlarının sunumlarının yanı sıra organ seçimleri de yapılacak. CTP Kadın Örgütü, yaptığı açıklamada, tüm üye ve sempatizanları bu önemli günde bir araya gelmeye davet etti.
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