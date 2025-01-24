CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı yarın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında düzenleyecek

Kurultayda, örgütün faaliyet ve mali raporlarının sunumlarının yanı sıra organ seçimleri de yapılacak. CTP Kadın Örgütü, yaptığı açıklamada, tüm üye ve sempatizanları bu önemli günde bir araya gelmeye davet etti.